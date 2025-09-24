Губернатор Севастополя объяснил перебои с бензином в Крыму

Партия АИ-95 поступит на заправки ТЭС уже вечером, а еще одна крупная поставка ожидается в ближайшее время, перебоев с этим видом топлива не будет. С АИ-92 сохраняются сложности, детали будут сообщены дополнительно. Дизельное топливо поступает без перебоев.