Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Севастополя объяснил перебои с бензином в Крыму

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил перебои с бензином АИ-92 и АИ-95 на полуострове.

По его словам, поставки топлива зависят от работы нефтеперерабатывающих заводов и морского транспорта, на который любая непогода или ограничения влияют на график поставок. Власти города поддерживают постоянный контакт с Минэнерго и Минтрансом России.

Партия АИ-95 поступит на заправки ТЭС уже вечером, а еще одна крупная поставка ожидается в ближайшее время, перебоев с этим видом топлива не будет. С АИ-92 сохраняются сложности, детали будут сообщены дополнительно. Дизельное топливо поступает без перебоев.

Господин Развожаев подчеркнул, что для общественного транспорта, скорой помощи, пожарных и других экстренных служб сохраняется неприкосновенный запас топлива. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и сообщил, что вопрос поставок топлива решается вручную.