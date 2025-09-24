В Калининграде разрешили построить многоэтажку на улице Кошевого

Здание с коммерческими помещениями и подземным паркингом собираются разместить на участке с кадастровым номером 39:15:142015:89. Территория располагается в районе пересечения улиц Кошевого и Интернациональной, за супермаркетом «Спар». Проект реализует ООО «СЗ “Минстрой”». Разрешение действует до сентября 2030 года.