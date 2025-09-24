В Калининграде разрешили построить многоэтажку на улице Кошевого

В Калининграде разрешили построить жилой комплекс на улице Кошевого. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального правительства.
Здание с коммерческими помещениями и подземным паркингом собираются разместить на участке с кадастровым номером 39:15:142015:89. Территория располагается в районе пересечения улиц Кошевого и Интернациональной, за супермаркетом «Спар». Проект реализует ООО «СЗ “Минстрой”». Разрешение действует до сентября 2030 года.
В документах на сайте правительства не указаны характеристики нового объекта. В марте власти стали скрывать эту информацию.
Согласно данным сервиса Seldon.basis, ООО «СЗ “Минстрой”» зарегистрировали в июле 2025 года. Генеральным директором и учредителем компании является Наталья Равенко. Она также руководит ООО «СЗ “Кёнигсбергстрой”», которое возводит дома на улице Толстикова.
В августе проект жилого комплекса на Кошевого получил положительное заключение экспертизы. Тогда застройщиком указывалась предприниматель Виктория Сальникова.
В апреле концепцию жилого комплекса на улице Кошевого одобрил архитектурный совет. Он будет состоять из четырёх секций высотой от 9 до 16 этажей. В доме обустроят 361 квартиру, коммерческие помещения, офисы, паркинг на 126 мест.