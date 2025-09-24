Сахар «для экспериментов» с добавлением перца выпустили в Беларуси

В Беларуси начали выпускать сахар с корицей и с перцем. Подробнее о новинках рассказали в «Белгоспищепроме».
Так, в концерне сообщили о новинках продукции Жабинковского сахарного завода. В частности, на предприятии стали выпускать сахар с перцем и сахар с корицей.
Отмечается, что новые продукты появились благодаря идеям гендиректора завода Александра Познанского. Именно глава предприятия разработал необычную комбинацию продуктов.
Новинки сахара в стиках в упаковке по 300 граммов скоро поступят в продажу.
— Сахар с корицей — для тех, кто любит классику. Сахар с перцем — для тех, кто не боится экспериментов, — сказали на предприятии.
Кстати, ранее белорусская компания выпустила мороженое со вкусом драника. Еще мороженое со вкусом легендарных конфет «Столичные» появилось в Беларуси.
Также чипсы с игристым вином выпущены в Беларуси.
Кроме того, «Красный пищевик» выпустил халву со вкусом шкварок и карамелизированного лука.
Между тем единый логотип белорусского туризма в виде цветка картошки выбран в Беларуси.