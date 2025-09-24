Финансист Бархота оценил последствия роста НДС до 22% для экономики РФ

Повышение налога на добавленную стоимость приведет к росту розничных цен и негативно скажется на инфляции, сказал в интервью с Москвой 24 эксперт банковского рынка Андрей Бархота, комментируя инициативу Минфина увеличить ставку НДС с 20% до 22%.
Он отметил, что производители и торговые сети обычно перекладывают рост НДС на потребителя, это приводит к увеличению потребительских расходов и сокращению доли располагаемых доходов домохозяйств.
«Это окажет негативное воздействие на потребление, экономический рост и инфляцию», — сказал эксперт.
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев также считает, что повышение ставки НДС может негативно сказаться на российской экономике.
«Даже если продукты первой необходимости останутся по прежней ставке в 10%, налоги все равно прибавляются к цене готовой продукции. А часть этой продукции используется как сырье или комплектующие, поэтому возникает эффект арифметической прогрессии», — сказал парламентарий в интервью Pravda.Ru.
Он также отметил, что рост инфляции автоматически повлечет повышение ключевой ставки.
Ранее URA.RU сообщило, что Минфин РФ намерен снизить с 60 млн до 10 млн рублей порог доходов для налогоплательщиков на упрощенной системе налогообложения (УСН), при превышении которого появляется обязанность уплаты НДС. Предполагается, что это поможет предприятиям, которые находятся в стадии роста, безболезненно перейти к стандартной системе налогообложения.