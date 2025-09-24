Финансист Бархота оценил последствия роста НДС до 22% для экономики РФ

Ранее URA.RU сообщило, что Минфин РФ намерен снизить с 60 млн до 10 млн рублей порог доходов для налогоплательщиков на упрощенной системе налогообложения (УСН), при превышении которого появляется обязанность уплаты НДС. Предполагается, что это поможет предприятиям, которые находятся в стадии роста, безболезненно перейти к стандартной системе налогообложения.