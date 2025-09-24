Профессор Холод объяснил, как засуха в Крыму скажется на рынке винограда

Засуха в Крыму окажет влияние на локальный рынок винограда, но останется практически незаметной на федеральном уровне. Такое заявление сделал доктор экономических наук, профессор Леонид Холод в интервью сайту телеканала «Звезда».
Эксперт пояснил, что нехватка местного винограда затронет стоимость виноматериалов и может потребовать использования более дорогого привозного сырья. При этом на рынке всего юга России ситуация остается стабильной благодаря поставкам из других регионов и ближнего зарубежья.
По словам главы Союза садоводов Крыма, последствия засухи для общего потребителя будут незначительными, так как на федеральном уровне происходит смешение винограда из разных источников.
