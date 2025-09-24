Минэнерго: Предпринимаются все необходимые меры для обеспечения РФ топливом

В Минэнерго РФ прокомментировали фейки и вбросы о, якобы, дефиците топлива в России. В ведомстве отметили, что запасы топлива на ближайший расчетный период сформированы. Параллельно предпринимаются все необходимые меры для своевременного и бесперебойного снабжения страны всеми необходимыми марками топлива.
«Министерство энергетики Российской Федерации в ежедневном режиме осуществляет мониторинг конъюнктуры рынка нефтепродуктов. В настоящее время ведется планомерная работа по стабилизации цен на топливо», — заявили в ведомстве.
Также в министерстве отметили, что ситуация с ценами на бензин находится на круглосуточном контроле, постоянно осуществляется анализ как общей, так и частной региональной ситуации с обеспечением топливом и ценами на него.
Стоит отметить, что разгоняемые врагами России истерические настроения на теме бензина далеки от реальности. KP.RU ранее объяснял, почему на самом деле дорожает топливо и чего ждать дальше.