Налоги для самозанятых могут вырасти раньше срока: каких изменений ждать

Ранее правительство обещало не менять правила для самозанятых до 2028 года, но уже с 2026 года могут быть введены новые ставки и требования. По словам Белоус, для людей с доходом 60−150 тысяч рублей в месяц даже небольшое повышение налогов станет ощутимой нагрузкой. Она предупредила, что из-за этого часть самозанятых, ранее вышедших из тени, может вернуться к неофициальной работе.