Налоги для самозанятых могут вырасти раньше срока: каких изменений ждать

Повышение налогов для самозанятых может ударить по их доходам раньше, чем ожидалось, сообщила эксперт по налогам и практикующий бухгалтер Ольга Белоус в беседе с NEWS.ru. Она отметила, что власти рассматривают увеличение налоговых ставок до 8−10% и ужесточение условий для этой категории граждан.
Ранее правительство обещало не менять правила для самозанятых до 2028 года, но уже с 2026 года могут быть введены новые ставки и требования. По словам Белоус, для людей с доходом 60−150 тысяч рублей в месяц даже небольшое повышение налогов станет ощутимой нагрузкой. Она предупредила, что из-за этого часть самозанятых, ранее вышедших из тени, может вернуться к неофициальной работе.
Белоус пояснила, что сейчас около 13−14 миллионов россиян платят 4% налога с доходов от физических лиц и 6% — от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Годовой лимит дохода для самозанятых составляет 2,4 миллиона рублей. Этот режим позволил многим начать работать легально.
Эксперт добавила, что повышение налогов принесет бюджету дополнительные средства, а традиционному бизнесу даст более равные условия конкуренции. Однако, по ее мнению, важно найти баланс между интересами государства и поддержкой малого бизнеса. В противном случае может вырасти неформальная занятость.
Министр экономики Максим Решетников на встрече в Совете Федерации предложил начать обсуждение новых правил для самозанятых. Он подчеркнул, что до 2028 года осталось мало времени, и подготовку к изменениям нужно начинать уже сейчас. Решетников также отметил, что необходимо учитывать интересы не только самозанятых, но и других предпринимателей, которые предоставляют услуги.