Минэнерго обеспокоилось ценами на топливо в России

«Министерство энергетики Российской Федерации в ежедневном режиме осуществляет мониторинг конъюнктуры рынка нефтепродуктов. В настоящее время ведется планомерная работа по стабилизации цен на топливо», — указано в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.
Сообщается об уже сформированном необходимом уровне запасов нефтепродуктов. Они используются для оперативного реагирования при возникновении необходимости, сообщили в Минэнерго.
Ранее Федеральная антимонопольная служба предлагала увеличить объемы переработки нефти и поставок топлива на региональные нефтебазы. Также рассматривалась возможность продления ограничений на экспорт бензина для стабилизации внутреннего рынка.