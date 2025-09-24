Ричмонд
Словакия попросила ЕК исключить ее из плана по отказу от энергоносителей России

Словакия официально обратилась к Еврокомиссии с просьбой исключить ее из европейского плана по прекращению импорта российских углеводородов. Об этом заявил глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар на полях сессии Генассамблеи ООН после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Словакия официально обратилась к Еврокомиссии с просьбой исключить ее из европейского плана по прекращению импорта российских углеводородов. Об этом заявил глава МИД Словацкой Республики Юрай Бланар на полях сессии Генассамблеи ООН после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Мы были предельно ясны, когда речь зашла о вопросе отказа ЕС от энергоносителей из России. Мы сказали: “У нас специфическое положение, мы хотели бы иметь какую-то оговорку о приостановке или пересмотре, чтобы учесть нашу ситуацию, если цены сильно вырастут. Итак, давайте сделаем исключение и продолжим [покупать сырье] в течение определенного времени”», — заявил министр, передает пресс-служба словацкого внешнеполитического ведомства.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСловакия хочет договориться с ЕС по вопросам санкций против России.

В ведомстве пояснили, что отказ от импорта российского газа может привести к экономическим потерям для Словакии в размере более 10 миллиардов евро и судебным спорам с «Газпромом». Бланар отметил, что страна зависит от поставок российского сырья, а резкое прекращение закупок негативно скажется на промышленности и энергетике республики.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план 19-го пакета санкций против России, предусматривающий полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) с начала 2027 года. По данным издания Politico, Еврокомиссия в проекте новых санкций предлагает прекратить закупки уже к 2026 году. Словакия стала одной из первых стран ЕС, официально запросивших отсрочку или исключение из этих инициатив.

