Словакия попросила ЕК исключить ее из плана по отказу от энергоносителей России

«Мы были предельно ясны, когда речь зашла о вопросе отказа ЕС от энергоносителей из России. Мы сказали: “У нас специфическое положение, мы хотели бы иметь какую-то оговорку о приостановке или пересмотре, чтобы учесть нашу ситуацию, если цены сильно вырастут. Итак, давайте сделаем исключение и продолжим [покупать сырье] в течение определенного времени”», — заявил министр, передает пресс-служба словацкого внешнеполитического ведомства.