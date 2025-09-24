Венгрия решила сотрудничать с Россией в сфере энергетики

Сийярто пояснил, что без российских нефти и газа Венгрия не сможет обеспечить свои энергетические потребности. Министр подчеркнул: существующая инфраструктура не позволяет заменить российские поставки альтернативными маршрутами. В частности, мощности трубопровода из Хорватии недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Таким образом, прекращение поставок из России поставит под угрозу стабильность национальной энергосистемы. Эти заявления прозвучали на фоне планов Еврокомиссии представить предложение о повышении пошлин на импорт российской нефти.