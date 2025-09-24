Глава МИД Словакии Юрай Бланар после переговоров с Сергеем Лавровым в кулуарах Генассамблеи ООН отметил, что Москва сумела приспособиться к санкциям Евросоюза. По его словам, реальные последствия ограничительных мер гораздо ощутимее сказались на европейской экономике, чем на российской.
Министр подчеркнул, что введение уже девятнадцати пакетов санкций не изменило внешнеполитического курса России. Напротив, страна усилила взаимодействие с Китаем и государствами Глобального Юга, выстраивая новые торгово-экономические связи.
Бланар выразил мнение, что именно Евросоюз оказался под более серьезным давлением собственных решений. Ограничительные меры, задуманные как инструмент давления, стали фактором, подрывающим устойчивость европейской экономики, отметил он.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на трудности, вызванные санкциями и нестабильностью мировой экономики, экономика Российской Федерации остаётся устойчивой.