Бланар: Россия лучше адаптировалась к санкциям, чем страны Евросоюза

Глава МИД Словакии Юрай Бланар после переговоров с Сергеем Лавровым в кулуарах Генассамблеи ООН отметил, что Москва сумела приспособиться к санкциям Евросоюза. По его словам, реальные последствия ограничительных мер гораздо ощутимее сказались на европейской экономике, чем на российской.