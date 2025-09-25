Нацбанк увеличил курс доллара и уменьшил курс евро на 25 сентября

В соотношении с курсами валют, которые действовали в среду, 24 сентября, курс доллара подрос, а курс евро и курс российского рубля стали легче в валютной корзине в четверг, 25 сентября. Заметнее других валют при этом скорректирован в сторону уменьшения курс европейской валюты.