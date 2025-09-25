Нацбанк увеличил курс доллара и уменьшил курс евро на 25 сентября

Национальный банк скорректировал валютные курсы на 25 сентября, четверг. В частности, понизились курс евро и курс российского рубля выросли, а курс доллара, наоборот, укрепился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В итоге на четверг, 25 сентября, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 3,0383 белорусского рубля, 1 евро — 3,5753 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6379 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, которые действовали в среду, 24 сентября, курс доллара подрос, а курс евро и курс российского рубля стали легче в валютной корзине в четверг, 25 сентября. Заметнее других валют при этом скорректирован в сторону уменьшения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0006 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0101 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0002 белрубля.
