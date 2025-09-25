Депутат Бессараб: увеличение МРОТ коснется большого количества работающих

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России увеличится более чем на 20% и составит почти 27,1 тыс. рублей. В настоящий момент сумма составляет 22 440 рублей. Темпы намеченной индексации могут более чем втрое превысить инфляцию за 2025 год, пишет RT.