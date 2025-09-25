Депутат Бессараб: увеличение МРОТ коснется большого количества работающих

C 2026 года на 20 процентов будет увеличен размер МРОТ. Повышение зарплат коснется большого количества работающих в России. Тарифная ставка повысится, а значит, вырастут зарплаты по всей стране.
Заменит прибавку персонал, который получает минимальную зарплату с нормированным рабочим днем (уборщики, вахтеры). Разница между работниками с разной квалификацией останется.
Чем выше разряд работника, тем выше тарифная ставка, а значит, повышение нижнего порога приведет и с росту зарплат у вышестоящих сотрудников.
— С тем, чтобы дифференциация не была, грубо говоря, по 100 рублей, работодатели повышают по всей тарифной сетке заработную плату. Поэтому опосредованно это коснется очень большого количества работающих, — сказала Lenta.ru рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России увеличится более чем на 20% и составит почти 27,1 тыс. рублей. В настоящий момент сумма составляет 22 440 рублей. Темпы намеченной индексации могут более чем втрое превысить инфляцию за 2025 год, пишет RT.
Тем временем, средний месячный доход фрилансеров в первой половине 2025 года составил 42 тысячи рублей, что на 31,2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Больше всего получают веб-разработчики — 188,9 тысячи рублей, программисты — 185 тысяч рублей, пишет ОТР.
А к 2030 году в России размер МРОТ может вырасти до 35 тысяч рублей. Такие варианты обсуждаются в правительстве, пишет Царьград.