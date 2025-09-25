Тушка бройлера подорожала на треть в России

Оптовые цены на тушку бройлера выросли на треть.
Оптовые цены на тушку бройлера выросли в России почти на треть за год. Об этом говорится в данных Национального союза птицеводов (НСП).
«По информации НСП, в период с 15 по 21 сентября средняя оптовая стоимость куриной тушки составила 190 рублей за килограмм. Это на 34% превышает показатель аналогичной недели прошлого года. Данный уровень цен стал самым высоким с начала текущего года», — пишут «Известия», ссылаясь на данные национального объединения, участники которого обеспечивают более 60% производства мяса птицы в России,
Помимо тушки, подорожала и разделка бройлера: средняя цена куриного филе за рассматриваемый период достигла 320 рублей за килограмм, что на 10% больше, чем годом ранее. Куриное крыло подорожало на 5% — до 180 рублей за килограмм, окорочок — на 12%, до 162 рублей, голень и бедро — на 8% и 2%, до 168 и 138 рублей соответственно, говорится в отчете НСП.
Увеличение оптовых цен производители связывают с ростом спроса, а также с усилившимся стремлением потребителей к экономии. Источник в одном из ведущих птицеводческих предприятий сообщил, что подъем стоимости мяса бройлера связан с трудностями при отгрузках у крупнейших производителей. По его словам, эти сложности могут быть обусловлены эпизоотической ситуацией — распространением заболеваний среди птицы. Данный факт подтвердили также два топ-менеджера крупных агрохолдингов.
Ранее URA.RU сообщало, что в середине июля 2025 года средняя оптовая стоимость куриного мяса в России составила 185 рублей за килограмм, что на 18% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года. Существенное подорожание отмечено также на фарш механической обвалки (ММО), применяемый в производстве колбасных изделий: здесь рост цен достиг 40%.