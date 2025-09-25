Тушка бройлера подорожала на треть в России

Помимо тушки, подорожала и разделка бройлера: средняя цена куриного филе за рассматриваемый период достигла 320 рублей за килограмм, что на 10% больше, чем годом ранее. Куриное крыло подорожало на 5% — до 180 рублей за килограмм, окорочок — на 12%, до 162 рублей, голень и бедро — на 8% и 2%, до 168 и 138 рублей соответственно, говорится в отчете НСП.