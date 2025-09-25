Финансист Асяева рекомендовала сберегать капитал с помощью рупии и юаня

Финансист Асяева посоветовала диверсифицировать активы с помощью юаня и рупии.
Американский доллар и евро утратили статус единственного надежного инструмента для хранения сбережений. О стратегиях диверсификации активов и способах снижения валютных рисков с помощью рупии и юаня сообщила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева.
«Включение в валютную корзину таких валют, как юань, рупия, турецкая лира и дирхам ОАЭ, способствует диверсификации, несмотря на то, что их волатильность зачастую превышает показатели доллара и евро. При выборе альтернативных валют необходимо обращать внимание на их корреляцию с рублем, а также учитывать экономические циклы стран-эмитентов», — заявила Асяева агентству «Прайм».
Финансист отметила, что санкционные ограничения и ограниченный доступ к традиционным резервным валютам вынуждают инвесторов рассматривать перевод части средств в валюты дружественных государств, что является одним из наиболее доступных решений. Кроме того, вложения в драгоценные металлы способны обеспечить защиту от инфляции.
Ранее аналитик компании Freedom Finance Global Владимир Чернов заявил, что на фоне понижения ключевой ставки оптимальным решением является распределение вложений между разными видами активов. По его оценке, около 30% портфеля следует размещать на депозитных счетах — это поможет сохранить достаточный уровень ликвидности и обеспечит дополнительную защиту инвестициям.