Самозанятым и бизнесу рассказали о кредитных каникулах: вот когда можно оформлять отсрочку

В Госдуме разрешили кредитные каникулы для бизнеса и самозанятых раз в пять лет.

Источник: Комсомольская правда

С октября 2025 года самозанятые граждане РФ и субъекты малого и среднего бизнеса смогут раз в пять лет брать кредитные каникулы. Об этом проинформировал председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

«Воспользоваться этим правом возможно не чаще одного раза в пять лет. Отсрочка может быть предоставлена на срок до шести месяцев, именно в этот период приостанавливается исполнение обязательств по кредиту», — объяснил парламентарий в беседе с ТАСС.

Демин добавил, что право на каникулы распространяется на договоры, оформленные после 1 марта 2024 года, и их использование не отразится на кредитной истории.

По словам Демина, кредитные каникулы недоступны для предприятий в стадии реорганизации или банкротства, а также при наличии любых судебных решений по долгам, просрочек более 30 дней или требований кредиторов.

Ранее в Центробанке сообщили, что снижение ключевой ставки может ужесточить денежно-кредитную политику РФ.