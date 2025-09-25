Годовая инфляция в России с 16 по 22 сентября упала до 7,99% с 8,02%

Инфляция постепенно снижается.
В период с 16 по 22 сентября годовой уровень инфляции в Российской Федерации снизился до 7,99%, тогда как неделей ранее данный показатель составлял 8,02%. Это следует из обзора Министерства экономического развития, посвященному текущей ценовой ситуации.
За отчетную неделю инфляция на потребительском рынке составила 0,08%. Цены на продовольственные товары выросли на 0,09%, тогда как стоимость плодоовощной продукции осталась без изменений. Остальные продукты питания подорожали на 0,1%.
В сегменте непродовольственных товаров зафиксировано увеличение цен на 0,13%. В секторе наблюдаемых услуг рост цен составил 0,06%, сообщает telegram-канал ведомства.