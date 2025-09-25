В России появится новый тип кредитных каникул с октября

Максимальный размер кредита, по которому предоставляются каникулы, определит правительство РФ. До вступления соответствующего постановления в силу в законе установлены лимиты: для средних предприятий — 1 млрд рублей, для малых — 400 млн рублей, для микропредприятий — 60 млн рублей, для самозанятых — 10 млн рублей. Депутат уточнил, что воспользоваться новой мерой поддержки не смогут те, кто находится в процессе реорганизации или банкротства, а также в отношении кого уже вынесено решение суда о взыскании задолженности или предъявлено требование кредитора. Помимо этого, ограничение распространяется на случаи просрочки платежей по кредиту более чем на 30 дней и ситуации, когда предъявлено требование к поручителю или обращено взыскание на предмет залога.