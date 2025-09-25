В России появится новый тип кредитных каникул с октября

Кредитные каникулы не ухудшат кредитную историю.
Самозанятые россияне, а также представители малого и среднего бизнеса смогут воспользоваться правом на кредитные каникулы раз в пять лет с 1 октября 2025 года. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин («Новые люди»).
«С 1 октября субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые смогут оформить кредитные каникулы. Воспользоваться этим правом возможно не чаще одного раза в пять лет», — сказал депутат в беседе с ТАСС.
По словам Демина, кредитные каникулы предоставляются на срок до шести месяцев, в течение которых приостанавливается исполнение обязательств по кредиту. Это право распространяется на договоры, заключенные после 1 марта 2024 года. Он подчеркнул, что введение каникул не скажется негативно на кредитной истории заемщика.
Максимальный размер кредита, по которому предоставляются каникулы, определит правительство РФ. До вступления соответствующего постановления в силу в законе установлены лимиты: для средних предприятий — 1 млрд рублей, для малых — 400 млн рублей, для микропредприятий — 60 млн рублей, для самозанятых — 10 млн рублей. Депутат уточнил, что воспользоваться новой мерой поддержки не смогут те, кто находится в процессе реорганизации или банкротства, а также в отношении кого уже вынесено решение суда о взыскании задолженности или предъявлено требование кредитора. Помимо этого, ограничение распространяется на случаи просрочки платежей по кредиту более чем на 30 дней и ситуации, когда предъявлено требование к поручителю или обращено взыскание на предмет залога.
Ранее сообщалось, что кредитные каникулы для самозанятых и предпринимателей распространяются только на договоры, заключенные после марта 2024 года, и не затрагивают займы, выданные микрофинансовыми организациями или по синдицированным кредитам. Кроме того, воспользоваться отсрочкой можно не чаще одного раза в пять лет, а в период каникул проценты продолжают начисляться и капитализируются ежемесячно.