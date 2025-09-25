Комсомольский авиазавод передал очередную партию Су-35С Минобороны России

— Наши авиастроительные заводы работают на полную мощность и сохраняют стабильно высокие темпы поставки боевых самолетов в войска. Су-35С сочетает мощь современных вооружений, передовую электронику и уникальную маневренность, что делает его «универсальным солдатом» для выполнения самых сложных боевых задач — от прикрытия авиационных групп и наземных объектов до поражения воздушных и наземных целей противника, — отметили в Ростехе.