Комсомольский авиазавод передал очередную партию Су-35С Минобороны России

Объединенная авиастроительная корпорация передала минобороны России партию многофункциональных истребителей Су-35С. Изготовленные в рамках гособоронзаказа самолёты прошли полный цикл наземных и лётных испытаний, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Многофункциональный авиакомплекс Су-35С предназначен для выполнения боевых задач в небе, также он помогает системам противовоздушной обороны поражать цели на суше и на море.
Многофункциональный российский истребитель Су-35 производят на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина с 2011 года.
— Наши авиастроительные заводы работают на полную мощность и сохраняют стабильно высокие темпы поставки боевых самолетов в войска. Су-35С сочетает мощь современных вооружений, передовую электронику и уникальную маневренность, что делает его «универсальным солдатом» для выполнения самых сложных боевых задач — от прикрытия авиационных групп и наземных объектов до поражения воздушных и наземных целей противника, — отметили в Ростехе.