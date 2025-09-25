Reuters: США обсуждают с G7 и ЕС демпинг цен на редкоземельные металлы

США проводят консультации со странами «Большой семерки» и Европейским союзом по вопросу введения широких торговых ограничений, направленных на предотвращение ценового демпинга на рынке редкоземельных металлов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации президента Дональда Трампа.
По данным источника, обсуждаются разные варианты регулирования, включая введение пошлин и установление минимальной цены.
Кроме того, в переговорной повестке фигурируют иные инструменты торговой политики, которые могут помочь стабилизировать рынок и снизить риски недобросовестной конкуренции.
Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия и США могли бы развивать сотрудничество в таких отраслях, как атомная энергетика и металлургия, включая взаимодействие в сфере редких и редкоземельных металлов.