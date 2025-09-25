Стало известно о приоритетах нового трехлетнего бюджета РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе правительственного заседания 24 сентября текущего года анонсировал повышение минимального размера оплаты труда с января 2026 года более чем на 20% — до 27 093 рублей. Эта мера, по словам главы кабмина, положительно скажется на доходах 4,5 миллионов граждан, а практика регулярной индексации МРОТ будет продолжена.