79% заявок на выдачу кредитов в Красноярском крае получили отказ

При этом ситуация с доступностью кредитов продолжает ухудшаться. За год доля отказов в Красноярском крае выросла на 1,8 процентного пункта. Общероссийский тренд аналогичен: в среднем по стране уровень отказов увеличился на 1,9 п.п., достигнув 78,1%.