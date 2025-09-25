Ричмонд
79% заявок на выдачу кредитов в Красноярском крае получили отказ

По этому показателю Красноярский край занял восьмое место среди регионов России.

Красноярский край вошел в десятку регионов России с наибольшим уровнем отказов по розничным кредитам. В августе 2025 года банки не одобрили 79% заявок, поданных жителями региона. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По этому показателю край занимает восьмое место в общероссийском рейтинге. Лидером антитопа стал Кузбасс (80,1% отказов), следом расположились Краснодарский край и Новосибирская область (по 79,7%).

При этом ситуация с доступностью кредитов продолжает ухудшаться. За год доля отказов в Красноярском крае выросла на 1,8 процентного пункта. Общероссийский тренд аналогичен: в среднем по стране уровень отказов увеличился на 1,9 п.п., достигнув 78,1%.

Ранее сообщалось о том, что жители Красноярского края стали реже покупать автомобили с пробегом.