Россиянам напомнили о тонкостях уплаченного НДФЛ: вот сколько можно вернуть

Семьи в России получат возможность вернуть свыше половины уплаченного НДФЛ через ежегодную выплату. Такое заявление в беседе с «Газетой.Ru» сделал кандидат экономических наук Игорь Балынин.
«В следующем году появляется ежегодная семейная выплата, которая оказывает поддержку семьям с двумя и более детьми путем возврата уплаченного НДФЛ», — рассказал эксперт.
Как пояснил экономист, для семьи из четырех человек с равными доходами и прожиточным минимумом в регионе 18 тыс. руб. предельный годовой доход для выплаты составит 1,296 млн руб. В этом случае каждый родитель сможет вернуть по 45,36 тыс. руб.
При этом для семей с тремя и четырьмя детьми суммы будут выше — 56,7 и 68,04 тыс. руб. на каждого родителя соответственно. Балынин подчеркнул, что это демонстрирует высокий приоритет мер поддержки населения для государства.
