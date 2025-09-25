Асяева: диверсифицировать активы можно с помощью юаня и рупии

Чтобы защитить свои сбережения от валютных рисков и инфляции, а также диверсифицировать их, стоит использовать юань, рупию, лиру или драхму ОАЭ, ведь доллар и евро уже не могут быть безальтернативным инструментом для хранения накопленного. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева.