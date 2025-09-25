Асяева: диверсифицировать активы можно с помощью юаня и рупии

Чтобы защитить свои сбережения от валютных рисков и инфляции, а также диверсифицировать их, стоит использовать юань, рупию, лиру или драхму ОАЭ, ведь доллар и евро уже не могут быть безальтернативным инструментом для хранения накопленного. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева.
Эксперт отметила, что наиболее доступный способ защитить свои деньги в условиях санкций, это вложить средства в валюты дружественных стран.
«Юань, рупия, лира, дирхам ОАЭ обеспечивают диверсификацию валютной корзины, хотя их волатильность может превышать доллар и евро», — уточнила финансист.
При этом, должна учитываться корреляция этих валют с рублем и экономические циклы стран-эмитентов.
Вместе с тем, от инфляции сбережения могут защитить вложения в драгоценные металлы, товарные активы и недвижимость. Но последние две позиции имеют свои риски.
Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, как лучше всего хранить сбережения. Специалист обратил особое внимание на вклады, которые, по его словам, станут лучшим способом защиты от инфляции.
