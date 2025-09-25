Стало известно, как защитить сбережения россиян при крахе валют

Доллар и евро утратили статус безальтернативных инструментов для сохранения капитала. Об этом сообщила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Эльмира Асяева в комментарии агентству «Прайм».
Эксперт пояснила, что минимизировать валютные риски позволяет грамотное распределение активов. Санкционное давление и дефицит традиционных резервных валют в России стимулируют поиск альтернативных решений, среди которых — инвестиции в денежные единицы дружественных стран.
Юань, индийская рупия, турецкая лира и дирхам ОАЭ способствуют диверсификации портфеля, несмотря на повышенную волатильность относительно доллара и евро. Необходимо учитывать корреляцию этих валют с рублем и экономической динамикой стран-эмитентов.
Дополнительной защитой от инфляции могут служить вложения в драгоценные металлы, товарные активы и недвижимость, однако эти инструменты также связаны с определенными рисками, заключила специалист.
