Как избавиться от звонков из-за чужих долгов в Казахстане

Оформляя кредит в банке или микрофинансовой организации (МФО), заемщик обычно обязан предоставить контактные данные нескольких доверенных лиц. И обычно при этом этим лицам звонят с целью подтверждения их личности и информации о заемщике.
Однако иногда казахстанцы оказываются в этом списке без предупреждения — могут встречаться даже случаи, когда они вовсе не знакомы с заемщиком.
При этом, если кредит или микрокредит не оплачиваются, банки и МФО начинают обзванивать не только должников, но и указанных ими контактных лиц, доставляя неудобства казахстанцам.
Редакция NUR.KZ отправила запрос в некоторые финансовые организации, чтобы узнать, как действовать в подобных случаях.
Как избавиться от надоедливых звонков
В зависимости от банка или МФО, алгоритм решения подобной ситуации может немного отличаться. Но в целом для казахстанцев, которые получают звонки из-за долгов третьих лиц, действия остаются примерно одинаковыми.
Так, если вы оказались в подобном списке, но не давали свое соглашение стать контактным лицом (или не знакомы с заемщиком), то нужно:
- либо обратиться в банк или МФО — это может быть устное или письменное обращение в отделение или через официальный call-центр;
- либо заполнить онлайн-форму — такая функция доступна в мобильных приложениях некоторых банков.
После обращения или заявки сотрудники банка проверят данные и исключат номера казахстанцев из контактных лиц заемщика, если они действительно были указаны без их согласия.
Что важно помнить
Казахстанцы могут стать участниками чужих займов, соглашаясь помочь своим родственникам или знакомым. При этом форма участия может отличаться, как и соответствующие риски:
- стать контактным лицом — в случае просрочек финансовая организация может названивать на указанный номер, чтобы передать сообщение о задолженности заемщику;
- стать поручителем или гарантом — эти статусы имеют различия в ответственности перед банком, но риск оплаты займа вместо должника сохраняется;
- стать созаемщиком — банк может потребовать оплаты кредита вместо должника. А вернуть свои расходы, которые были понесены из-за уплаты долга заемщика, в итоге получится только через суд.
Поэтому, прежде чем соглашаться на ту или иную форму участия в чужом кредите, важно тщательно оценить риски для себя и дважды обдумать свое решение.