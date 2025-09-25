В России зафиксировано снижение годовой инфляции до 7,99%

С 16 по 22 сентября уровень инфляции в России составил 0,08%, а годовой показатель уменьшился до 7,99%. Об этом 24 сентября сообщило Министерство экономического развития РФ.
В указанный промежуток цены на продовольственные товары изменились на 0,09%. При этом для продуктов, исключая плодоовощную группу, темпы подорожания достигли 0,10%.
В категории непродовольственных товаров рост цен составил 0,13%, а в секторе оказываемых услуг — 0,06%. Эти данные приведены в официальном материале ведомства.
Отмечается, что неделей ранее, с 9 по 15 сентября, инфляция была зафиксирована на уровне 0,04%. Кроме того, с начала текущего года стоимость товаров в стране увеличилась на 4,16%.
Центральный банк России 24 сентября сообщил о возможности введения пауз в процессе снижения ключевой ставки. Как уточняется, дальнейшие решения будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
Читайте также: Стало известно, как защитить сбережения россиян при крахе валют.