Судьям в Волгоградской области на 7,6% поднимут зарплаты

Волгоградским судьям 1 октября на 7,6% проиндексируют заработную плату. Соответствующий указ, сообщает ИА «Высота 102», подписал президент России Владимир Путин.

Повышение должностных окладов, согласно тексту документа, опубликованного в открытом доступе, производится в целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия.

— Повысить с 1 октября 2025 г. в 1,076 раза должностные оклады судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов Российской Федерации, — цитата из указа.

Правительству РФ Владимир Путин поручил обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа.