Судьям в Волгоградской области на 7,6% поднимут зарплаты

— Повысить с 1 октября 2025 г. в 1,076 раза должностные оклады судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов Российской Федерации, — цитата из указа.