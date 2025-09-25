Судьям в Волгоградской области на 7,6% поднимут зарплаты

Повышение должностных окладов, согласно тексту документа, опубликованного в открытом доступе, производится в целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия.
— Повысить с 1 октября 2025 г. в 1,076 раза должностные оклады судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов Российской Федерации, — цитата из указа.
Правительству РФ Владимир Путин поручил обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа.