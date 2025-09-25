Город выставил на торги коммерческое здание в районе Северный

На городские торги выставили здание со свободным функциональным назначением в районе Северный. Его общая площадь превышает тысячу квадратных метров. Об этом сообщила Екатерина Соловьева, Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества.
«Город предлагает предпринимателям на торгах большой выбор объектов коммерческой недвижимости для развития бизнеса. Они находятся в разных районах, отличаются по площади, расположению и другим параметрам. В ближайшее время пройдут торги по продаже здания в районе Северный площадью более тысячи квадратных метров. Благодаря свободному функциональному назначению оно подойдет для разных задач — например, для открытия офисов, торговых или сервисных центров», — рассказала Екатерина Соловьева.
Объект расположен по адресу: 2-я Северная линия, дом 7. Район отличается развитой жилой застройкой и удобной транспортной доступностью, что делает здание привлекательным для реализации коммерческих проектов с потенциально высокой окупаемостью.
«Крупные объекты в жилых районах пользуются высоким спросом у предпринимателей, так как позволяют открывать востребованные сервисы для местных жителей», — отметил генеральный директор Центра управления городским имуществом Дмитрий Рябов.
Информация о выставленных на открытые аукционы объектах публикуется на инвестиционном портале Москвы. Изучить лотовую документацию и правила проведения торгов можно в разделе «Торги Москвы». Организатором аукционов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.
По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, здания, которые город предлагает для создания и расширения бизнеса, востребованы столичными предпринимателями благодаря выгодному расположению привлекательным стартовым условиям и удобному формату участия в торгах. Желающие стать собственниками дома в Северном районе могут подать заявки на участие в аукционе до 8 октября. Торги состоятся 20 октября.
Открыть спортзал или магазин: город выставил на торги помещение в районе АэропортДва коммерческих помещения в Даниловском районе выставили на городские торги.
Развитие электронных сервисов для предпринимателей реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.