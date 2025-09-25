Город выставил на торги коммерческое здание в районе Северный

«Город предлагает предпринимателям на торгах большой выбор объектов коммерческой недвижимости для развития бизнеса. Они находятся в разных районах, отличаются по площади, расположению и другим параметрам. В ближайшее время пройдут торги по продаже здания в районе Северный площадью более тысячи квадратных метров. Благодаря свободному функциональному назначению оно подойдет для разных задач — например, для открытия офисов, торговых или сервисных центров», — рассказала Екатерина Соловьева.