В Китае заявили, что пошлины США ударили по многосторонней торговой системе

Высказываясь на встрече с генсеком ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен на полях Генассамблеи международной организации в Нью-Йорке, Вэньтао отметил, что всем торгующим сторонам необходимо бороться за многостороннюю и свободную торговлю, защищать основные принципы многосторонней торговой системы и вносить стабильность и определенность в мировую экономику.