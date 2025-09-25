Ричмонд
В Китае заявили, что пошлины США ударили по многосторонней торговой системе

Министр коммерции отметил, что стороны должны бороться за свободу торговли.

Источник: Аргументы и факты

Одностороннее повышение США таможенных пошлин серьезно ударило по многосторонней торговой системе, заявил глава Министерства коммерции Китая Ван Вэньтао (его слова приводятся на сайте ведомства).

Высказываясь на встрече с генсеком ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен на полях Генассамблеи международной организации в Нью-Йорке, Вэньтао отметил, что всем торгующим сторонам необходимо бороться за многостороннюю и свободную торговлю, защищать основные принципы многосторонней торговой системы и вносить стабильность и определенность в мировую экономику.

Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что только США могут вводить пошлины. Он указал на то, что ограничения приносят триллионы долларов дохода и оказывают положительное влияние на экономику страны.

