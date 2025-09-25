В Китае заявили, что пошлины США ударили по многосторонней торговой системе

Одностороннее повышение США таможенных пошлин серьезно ударило по многосторонней торговой системе, заявил глава Министерства коммерции Китая Ван Вэньтао (его слова приводятся на сайте ведомства).
Высказываясь на встрече с генсеком ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен на полях Генассамблеи международной организации в Нью-Йорке, Вэньтао отметил, что всем торгующим сторонам необходимо бороться за многостороннюю и свободную торговлю, защищать основные принципы многосторонней торговой системы и вносить стабильность и определенность в мировую экономику.
Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что только США могут вводить пошлины. Он указал на то, что ограничения приносят триллионы долларов дохода и оказывают положительное влияние на экономику страны.