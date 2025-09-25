США перестали принимать посылки с товарами из Казахстана: названа причина

Как проинформировали в пресс-службе АО «Казпочта»:
В связи с решением Погранично-таможенной службы США от 26 августа 2025 года временно прекращается прием и доставка посылок, содержащих товары, в адрес получателей в США. Отправка писем и документов продолжается в обычном режиме.
Уточняется, что ограничение введено американской стороной и распространяется на международные почтовые отправления из большинства стран.
На данный момент только 5 стран из 192 государств — членов Всемирного почтового союза могут осуществлять отправку товарных посылок в США.
Отмечается, что «Казпочта» ведет переговоры для скорейшего восстановления сервиса.