США перестали принимать посылки с товарами из Казахстана: названа причина

Пресс-служба АО «Казпочта» накануне, 24 сентября 2025 года, обратилась к казахстанцам с важной информацией касательно посылок в Соединенные Штаты Америки, сообщает Zakon.kz.

Источник: Instagram/qazpost

Как проинформировали в пресс-службе АО «Казпочта»:

В связи с решением Погранично-таможенной службы США от 26 августа 2025 года временно прекращается прием и доставка посылок, содержащих товары, в адрес получателей в США. Отправка писем и документов продолжается в обычном режиме.

Уточняется, что ограничение введено американской стороной и распространяется на международные почтовые отправления из большинства стран.

На данный момент только 5 стран из 192 государств — членов Всемирного почтового союза могут осуществлять отправку товарных посылок в США.

Пресс-служба АО «Казпочта»

Отмечается, что «Казпочта» ведет переговоры для скорейшего восстановления сервиса.