«Практика» займется застройкой по КРТ в Завокзальном микрорайоне Екатеринбурга

Участок площадью более 59 тыс. кв. м в Завокзальном отдали под КРТ в начале августа. На нем расположены 15 зданий 1950−1960 годов постройки, из которых 11 снесут. Застройщик должен будет расселить жильцов и построить современное жилье, а также детский сад на 250 мест и универсальный спорткомплекс. Инвестор за свой счет должен будет разработать проект для строительства корпуса школы № 119. Начальная сумма площадки на аукционе составляла более 716 тыс. руб.