Казахстан разрешил 218 сортов конопли для промышленного производства

В апреле сообщалось, что в Казахстане четырем предпринимателям выданы лицензии на выращивание и производство технической конопли. В июле сообщалось о планах по запуску производства бумаги из промышленной конопли в Казахстане. Проект, нацеленный на экспорт, будет реализован в Северо-Казахстанской области.