Казахстан разрешил 218 сортов конопли для промышленного производства

В документе говорится, что каннабис разрешен к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ.
Список включает 218 сортов, распределенных по странам происхождения:
- США: 13 сортов (например, Bialobrzeskie, Canda, Carmagnola).
- Австралия: 7 сортов (например, Bundy Gem, Han FNQ).
- Германия: 42 сорта (например, Angelo, Anka, Carmen).
- Новая Зеландия: 1 сорт (Anka).
- Япония: 1 сорт (Tochigishiro).
- Италия: 9 сортов (например, Carma, Carmagnola).
- Канада: 28 сортов (например, A1 HCFX, Finola).
- Китай: 14 сортов (например, Yunma 1, Longma 1).
- Латвия: 4 сорта (например, Anka, Adzelviesi).
- Венгрия: 12 сортов (например, Jutta, Katani).
- Мексика: 2 сорта (Lovrin 110, Madre Seis).
- Польша: 14 сортов (например, Bialobrzeskie, Henola).
- Россия: 11 сортов (например, Glyana, Vera).
- Румыния: 5 сортов (например, Laura Secord, Armanca).
- Словакия: 4 сорта (например, KC Dora, KC Virtus).
- Украина: 18 сортов (например, USO-31, Hliana).
- Финляндия: 2 сорта (Finola, Henola).
- Франция: 14 сортов (например, Altair, Fedora 17).
- Чехия: 4 сорта (например, Denise, Zenit).
- Эстония: 1 сорт (Estica).
Постановление вступает в силу после его первого официального опубликования.
В апреле сообщалось, что в Казахстане четырем предпринимателям выданы лицензии на выращивание и производство технической конопли. В июле сообщалось о планах по запуску производства бумаги из промышленной конопли в Казахстане. Проект, нацеленный на экспорт, будет реализован в Северо-Казахстанской области.
Также итальянская сельскохозяйственная компания Unione Coltivatori Italiani изучает возможность инвестирования в проект по выращиванию и переработке технической конопли в Казахстане.
В Северо-Казахстанской области планируется создать агропромышленный комплекс, который будет перерабатывать техническую коноплю в текстиль, строительные материалы, комбикорма и масло. Как сообщили «Курсиву» в Министерстве сельского хозяйства, проект предусматривает организацию замкнутого производственного цикла — от выращивания до глубокой переработки.