Казахстан разрешил 218 сортов конопли для промышленного производства

В Казахстане утвердили 218 сортов конопли для промышленного производства из 20 стран, в том числе из России, США, Канады, Украины и других стран. Об этом говорится в постановлении правительства от 22 сентября № 780, которое подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

Источник: shutterstock

В документе говорится, что каннабис разрешен к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ.

Список включает 218 сортов, распределенных по странам происхождения:

  • США: 13 сортов (например, Bialobrzeskie, Canda, Carmagnola).
  • Австралия: 7 сортов (например, Bundy Gem, Han FNQ).
  • Германия: 42 сорта (например, Angelo, Anka, Carmen).
  • Новая Зеландия: 1 сорт (Anka).
  • Япония: 1 сорт (Tochigishiro).
  • Италия: 9 сортов (например, Carma, Carmagnola).
  • Канада: 28 сортов (например, A1 HCFX, Finola).
  • Китай: 14 сортов (например, Yunma 1, Longma 1).
  • Латвия: 4 сорта (например, Anka, Adzelviesi).
  • Венгрия: 12 сортов (например, Jutta, Katani).
  • Мексика: 2 сорта (Lovrin 110, Madre Seis).
  • Польша: 14 сортов (например, Bialobrzeskie, Henola).
  • Россия: 11 сортов (например, Glyana, Vera).
  • Румыния: 5 сортов (например, Laura Secord, Armanca).
  • Словакия: 4 сорта (например, KC Dora, KC Virtus).
  • Украина: 18 сортов (например, USO-31, Hliana).
  • Финляндия: 2 сорта (Finola, Henola).
  • Франция: 14 сортов (например, Altair, Fedora 17).
  • Чехия: 4 сорта (например, Denise, Zenit).
  • Эстония: 1 сорт (Estica).

Постановление вступает в силу после его первого официального опубликования.

В апреле сообщалось, что в Казахстане четырем предпринимателям выданы лицензии на выращивание и производство технической конопли. В июле сообщалось о планах по запуску производства бумаги из промышленной конопли в Казахстане. Проект, нацеленный на экспорт, будет реализован в Северо-Казахстанской области.

Также итальянская сельскохозяйственная компания Unione Coltivatori Italiani изучает возможность инвестирования в проект по выращиванию и переработке технической конопли в Казахстане.

В Северо-Казахстанской области планируется создать агропромышленный комплекс, который будет перерабатывать техническую коноплю в текстиль, строительные материалы, комбикорма и масло. Как сообщили «Курсиву» в Министерстве сельского хозяйства, проект предусматривает организацию замкнутого производственного цикла — от выращивания до глубокой переработки.