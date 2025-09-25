Отказы по кредитам в Свердловской области растут

Жители Свердловской области все чаще сталкиваются с отказами при обращении в банки за кредитами. Это данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), куда передают данные все выдающие займы компании.
В августе 2025 года доля отказов по заявкам на розничные кредиты в регионе достигла 78,4%. Это на 1,5 процентного пункта больше, чем годом ранее (76,9%). Для сравнения: в среднем по России показатель составил 78,1%. Хуже всего ситуация в Кемеровской области, Краснодарском и Новосибирском краях, где банки отклоняют более 79% заявок.
Рост отказов связан с жесткой политикой Центробанка и низким аппетитом банков к риску. Сегодня кредиторы ориентируются преимущественно на заемщиков с «чистой» кредитной историей и долговой нагрузкой не более 50%. Это означает, что людям с просрочками, множественными займами или нестабильными доходами получить новый кредит становится все сложнее. Уточним, что многие хотели бы взять кредиты сейчас, когда ставка снижена, чтобы закрыть кредиты, взятые в прошлом году и в начале этого года, когда ставка была гораздо выше.