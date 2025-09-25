Отказы по кредитам в Свердловской области растут

Рост отказов связан с жесткой политикой Центробанка и низким аппетитом банков к риску. Сегодня кредиторы ориентируются преимущественно на заемщиков с «чистой» кредитной историей и долговой нагрузкой не более 50%. Это означает, что людям с просрочками, множественными займами или нестабильными доходами получить новый кредит становится все сложнее. Уточним, что многие хотели бы взять кредиты сейчас, когда ставка снижена, чтобы закрыть кредиты, взятые в прошлом году и в начале этого года, когда ставка была гораздо выше.