Эксперты Узбекистана и стран ЕАЭС определили контуры единой системы биржевых индикаторов

Старший управляющий директор Петербургской Биржи Владлена Рубцова акцентировала внимание на обширном массиве данных, которым располагают биржи-участницы проекта. По ее словам, это не только информация по биржевому рынку, но и сведения о внебиржевой реализации биржевых товаров. Причем все эти данные основаны на реальных сделках.