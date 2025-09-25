Эксперты Узбекистана и стран ЕАЭС определили контуры единой системы биржевых индикаторов

Практические аспекты расчета, распространения и применения биржевых ценовых индикаторов в странах ЕАЭС+ (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Узбекистан) стали ключевыми вопросами заседания рабочей группы по формированию международной биржевой системы индикаторов товарных рынков. В мероприятии приняли участие представители аналитических служб Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), Кыргызской Фондовой Биржи (КФБ), Петербургской Биржи и Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ).
В рамках работы по унификации подходов к созданию международной системы индикаторов рассмотрели основные составляющие этой системы, особенности ее функционирования и взаимодействие бирж, вовлеченных в реализацию данного проекта.
Кроме того, участники заседания обсудили перечень товаров, по которым будут рассчитываться индикаторы, взаимное признание национальных методологий расчета индикаторов и формат их публикации.
Старший управляющий директор Петербургской Биржи Владлена Рубцова акцентировала внимание на обширном массиве данных, которым располагают биржи-участницы проекта. По ее словам, это не только информация по биржевому рынку, но и сведения о внебиржевой реализации биржевых товаров. Причем все эти данные основаны на реальных сделках.
Представители бирж рассказали о практике и особенностях применения товарных индикаторов в государственном регулировании и бизнесе в своих странах.