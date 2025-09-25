Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдова намерена проложить железную дорогу Кишинев — Унгены с европейской колеей

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Молдова намерена модернизировать свою железнодорожную инфраструктуру. Для этого планируется построить первую электрифицированную железную дорогу с европейской шириной колеи на участке Кишинев — Унгены.

Источник: Sputnik.md

В Министерстве инфраструктуры и регионального развития заявили, что проект обеспечит прямое соединение с современной европейской железнодорожной сетью.

Это стимулирование трансграничной торговли и транспортных связей за счет упрощения перевозок грузов в Европейский союз, а также интеграция Республики Молдова в основную сеть Евросоюза TEN-T, что повысит экономическую конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность.

уточнили в министерстве

Проект находится на этапе предварительного технико-экономического обоснования, который ведомство проводит при поддержке Инвестиционного фонда Восточного партнерства (EPIC).

В министерстве также подчеркнули, что новая линия Кишинев — Унгены станет не только техническим новшеством для национальной железнодорожной инфраструктуры, но и стратегическим проектом, который приблизит Молдову к европейским транспортным стандартам.