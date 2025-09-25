Молдова намерена проложить железную дорогу Кишинев — Унгены с европейской колеей

В Министерстве инфраструктуры и регионального развития заявили, что проект обеспечит прямое соединение с современной европейской железнодорожной сетью.
Это стимулирование трансграничной торговли и транспортных связей за счет упрощения перевозок грузов в Европейский союз, а также интеграция Республики Молдова в основную сеть Евросоюза TEN-T, что повысит экономическую конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность.
Проект находится на этапе предварительного технико-экономического обоснования, который ведомство проводит при поддержке Инвестиционного фонда Восточного партнерства (EPIC).
В министерстве также подчеркнули, что новая линия Кишинев — Унгены станет не только техническим новшеством для национальной железнодорожной инфраструктуры, но и стратегическим проектом, который приблизит Молдову к европейским транспортным стандартам.