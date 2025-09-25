Капремонт детской больницы в Ростове сорван из-за проблем с подрядчиком

Контракт между больницей и подрядной организацией на выполнение ремонтных работ стоимостью около 3 миллионов рублей должен был быть завершен к концу февраля 2024 года. Однако, к февралю 2025 года, работы так и не были выполнены в полном объеме. В связи с этим, больница в одностороннем порядке расторгла договор.