Капремонт детской больницы в Ростове сорван из-за проблем с подрядчиком

Капитальный ремонт консультативно-диагностического отделения Детской городской больницы № 1 в Ростове-на-Дону не был завершен в срок из-за недобросовестности подрядчика.
Контракт между больницей и подрядной организацией на выполнение ремонтных работ стоимостью около 3 миллионов рублей должен был быть завершен к концу февраля 2024 года. Однако, к февралю 2025 года, работы так и не были выполнены в полном объеме. В связи с этим, больница в одностороннем порядке расторгла договор.
Ростовское УФАС внесло компанию-подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков, что было подтверждено решением Арбитражного суда Ростовской области. Теперь компании запрещено участвовать в государственных и муниципальных закупках в течение двух лет.