В Крыму создают новые сорта овощей: что скоро появится на прилавках

По ее словам, к регистрации в государственной комиссии для внесения в реестр селекционных достижений готовы два новых сорта сладкого перца — «Белогорье» и «Даман». Работа над их выведением велась десять лет. Для выявления перспективных образцов исследовали более 70 образцов коллекционного материала.
Почему именно перец, потому что это теплолюбивая культура, которая замечательно растет в наших крымских условиях. А прежде всего сорта необходимо создавать для тех условий, в которых они произрастают.
При этом новые сорта сладких перцев раннеспелые, а значит, подойдут для выращивания как в южной зоне, в частности в Крыму и Краснодарском крае, так и в средней полосе России, добавила она.
«В ближайшее время мы планируем их отправить на испытания в Московскую область, чтобы там изучить и провести экологическое испытание», — уточнила Костанчук.
«Белогорье» и «Даман», предназначенные для выращивания в открытом грунте, более устойчивы к вирусам, чем имеющиеся сегодня сорта, подчеркнула специалист.
«Это основное требование было, так как в последнее время перец очень сильно повреждается вирусами, что может принести до 80% потерь урожая от инфекций, — пояснила Костанчук. — И мы посмотрим наши перспективные образцы на засухоустойчивость и солеустойчивость, это уже дальнейшая будет работа».
На вид новые сорта перцев — конусовидные плоды, которые незначительно отличаются формой и толщиной стенки мякоти, отметила она. В остальном же это привычные всем перцы для универсального использования, то есть, как для употребления в свежем виде, так и для приготовления различных салатов, лечо и фарширования, сказала Костанчук.
Она подчеркнула, что перец очень полезный продукт уже потому, что занимает первое место среди овощных культур по содержанию витамина С — основного антиоксиданта в организме человека. В перце его в 10 раз больше, чем в лимоне (до 300 мг на 100 г), поэтому достаточно употреблять 100 граммов этих спелых плодов, чтобы восполнить дефицит витамина С, добавила Костанчук.
Поскольку погодные условия меняются из года в год, селекционная работа продолжается, и ведется она по разным культурам, отметила специалист.
«В этом году у нас в реестре появился сорт баклажана “Фиолент”, который отличается сиреневой окраской плодов и белой мякотью. На подходе перспективный образец лука репчатого — его мы можем рекомендовать для промышленного производства. Также сейчас ведется селекционная работа по культуре томата. У нас есть три перспективные линии позднеспелые, устойчивые. Розовоплодные и желтоплодные. Через год-два мы также будем их подавать… Сейчас они на испытании», — поделилась ученый.