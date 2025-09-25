В Крыму создают новые сорта овощей: что скоро появится на прилавках

«В этом году у нас в реестре появился сорт баклажана “Фиолент”, который отличается сиреневой окраской плодов и белой мякотью. На подходе перспективный образец лука репчатого — его мы можем рекомендовать для промышленного производства. Также сейчас ведется селекционная работа по культуре томата. У нас есть три перспективные линии позднеспелые, устойчивые. Розовоплодные и желтоплодные. Через год-два мы также будем их подавать… Сейчас они на испытании», — поделилась ученый.