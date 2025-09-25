Жители Новосибирска назвали IT-специалистов самой престижной профессией

Специалисты в области IT-технологий были названы жителями Новосибирска самой престижной профессией современности. Согласно исследованию сервиса SuperJob, каждый пятый опрошенный (20%) отдал лидерство программистам.
На второй позиции с результатом 11% расположились врачи, среди которых респонденты особенно выделяли стоматологов и хирургов. Третье место заняли военнослужащие, набрав 10% голосов. Инженерно-технические работники и квалифицированные рабочие поделили четвертую строку рейтинга с показателем по 7%, а замыкают пятерку лидеров государственные служащие (6%).
6% горожан считают престижной любую профессию, а 3% выразили мнение, что говорить о престиже в принципе некорректно в современных условиях. Исследование также выявило гендерные различия в восприятии: мужчины чаще женщин называют престижными профессии военных, инженеров и рабочих, в то время как женщины более склонны ценить труд врачей, учителей и финансистов.