Жители Новосибирска назвали IT-специалистов самой престижной профессией

Женщины более склонны ценить труд врачей, учителей и финансистов.

Источник: John/CC0

Специалисты в области IT-технологий были названы жителями Новосибирска самой престижной профессией современности. Согласно исследованию сервиса SuperJob, каждый пятый опрошенный (20%) отдал лидерство программистам.

На второй позиции с результатом 11% расположились врачи, среди которых респонденты особенно выделяли стоматологов и хирургов. Третье место заняли военнослужащие, набрав 10% голосов. Инженерно-технические работники и квалифицированные рабочие поделили четвертую строку рейтинга с показателем по 7%, а замыкают пятерку лидеров государственные служащие (6%).

6% горожан считают престижной любую профессию, а 3% выразили мнение, что говорить о престиже в принципе некорректно в современных условиях. Исследование также выявило гендерные различия в восприятии: мужчины чаще женщин называют престижными профессии военных, инженеров и рабочих, в то время как женщины более склонны ценить труд врачей, учителей и финансистов.