Самарцы рассказали, какие профессии считают самыми престижными

В топе самых престижных профессий безоговорочно лидируют программисты (22% голосов опрошенных). На втором месте со значительным отрывом от лидера — врачи (12%, чаще всего назывались стоматологи и оперирующие хирурги), а на третьем — военнослужащие (10%). Различные специализации инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих разделили четвертую строку, набрав по 6% голосов. Замыкает топ-5 профессия госслужащего (4%).