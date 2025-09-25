Ричмонд
Помидоры и яйца подорожали в Волгоградской области

Помидоры стали рекордсменами по подорожанию в Волгоградской области за минувшую неделю. По данным Волгоградстата, они выросли в цене на 9,05% — до 111,55 рублей за килограмм. Второе место по темпам подорожания заняли яйца. Десяток в среднем теперь стоит 65,75 рубля. Это на 2,46% больше, чем было на предыдущей неделе.

Источник: РИА "Новости"

Поползли вверх цены и на гречку. Килограмм этой крупы стоит в среднем 51,27 рубля (плюс 1,43%). Продолжила дорожать и мороженая рыба. Цены на нее увеличились за неделю еще на 1,72% — до 251,55 рубля за килограмм. Мука пшеничная теперь дороже на 1,12% (42,6 рубля за килограмм). На 1% подорожал сахар — 67,17 рубля. А вот пшено стало дешевле на 1,8% — 42,54 рубля.

Из овощей больше всего выросли цены на свеклу — почти на 4%. Теперь килограмм этих овощей стоит около 32 рублей. А вот огурцы подешевели — на 4,9% (109,32 рубля).