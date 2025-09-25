Ричмонд
Самарцам рассказали о сильном росте цен на сыры и йогурты

Самарцы, как и все россияне, стали чаще покупать питьевые йогурты и сыр.

Источник: Комсомольская правда

В России за год зафиксирован сильный рост цен на сыры и йогурты, об этом самарцам рассказали в ИТ-компании «Эватор». По ее данным, в среднем за год густые йогурты стали дороже на 21,8%, молочные десерты — на 21,6%, сыр — на 21,2%, а питьевые йогурты — на 16,9%.

«Покупатели стали меньше приобретать молочные десерты, йогурты и сыр, но не отказываются от творожных сырков и питьевых йогуртов», — говорится в исследовании компании.

Густые йогурты стали покупать на 9,6% меньше в натуральном выражении, а сыр — на 8,6%. Продажи питьевых йогуртов, наоборот, незначительно выросли — на 0,7%.

Для исследования использовали обезличенные данные кассовых чеков за 2024 и 2025 годы.