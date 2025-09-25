Минтруда сказало про рост зарплат белорусов в 2026 году

По ее словам, в ведомстве прогнозируют, что и в ближайшей перспективе темпы роста номинальной зарплаты будут устойчиво опережать уровень инфляции. Представитель Минтруда пояснила: подобное значит, что белорусы будут не просто получать больше денег, но также и реально чувствовать рост своего благосостояния.