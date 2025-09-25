Минтруда сказало про рост зарплат белорусов в 2026 году. Подробности в интервью порталу ibMedia сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты Татьяна Астрейко.
Представитель ведомства подчеркнула, что реальных доходы белорусов (речь идет про доходы при учете инфляции) демонстрируют уверенный рост. Астрейко отметила, что в 2024 году был достигнут максимальный за последнее десятилетие тем роста — почти 110%.
— Ключевая задача, которая остается неизменной, — это сохранение и усиление покупательной способности доходов наших граждан. Заработная плата, формирующая две трети этих доходов, является основным инструментом в этой работе, — заметила Татьяна Астрейко.
По ее словам, в ведомстве прогнозируют, что и в ближайшей перспективе темпы роста номинальной зарплаты будут устойчиво опережать уровень инфляции. Представитель Минтруда пояснила: подобное значит, что белорусы будут не просто получать больше денег, но также и реально чувствовать рост своего благосостояния.
Татьяна Астрейко уточнила, что данный подход напрямую связан и с конкуренцией за кадры. Она сообщила, что сегодня рынок труда становится более оживленным, и конкурентоспособный уровень оплаты труда является главным аргументом для привлечения и удержания квалифицированных рабочих, специалистов.
— Ориентиры, заложенные в прогнозе на 2026 год — рост реальных доходов на 104,8%, — подтверждают этот тезис, — заявила первый заместитель Министра труда и социальной защиты Беларуси.
Астрейко обратила внимание, что зарплата будет и далее выполнять свою главную роль: обеспечивать достойный уровень жизни для белорусов, оставаться ключевым фактором в борьбе за высококвалифицированные кадры для экономики страны.
Тем временем средняя зарплата в Беларуси снизилась почти на 10 рублей.
Ранее премьер-министр Александр Турчин сказал о ситуации в экономике Беларуси: «Каждый день живем в ожиданиях черных лебедей».
Кроме того, Турчин сказал, что будет с ценой на яблоки в Беларуси из-за неурожая.
А еще мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.