На Дону почти 3000 отцов получают пособие по уходу за ребенком

Важно, что период ухода засчитывается в страховой стаж и влияет на будущую пенсию: в зависимости от очередности ребенка отцы могут получать от 1,8 до 5,4 пенсионных коэффициентов за каждый год отпуска. Право на пособие распространяется и на неработающих отцов, при условии что они не состоят на учете в качестве безработных. Им подать заявление можно через портал госуслуг, в отделениях Соцфонда или МФЦ.