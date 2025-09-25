Ричмонд
На Дону почти 3000 отцов получают пособие по уходу за ребенком

В Ростовской области пособие по уходу за ребенком до полутора лет получают 2900 отцов. Об этом сообщает пресс-служба СФР по Ростовской области.

По данным на 2025 год, размер ежемесячной выплаты варьируется от 10,1 до почти 69 тысяч рублей в зависимости от дохода родителя. Чтобы оформить отпуск, отцу достаточно подать заявление работодателю — предоставление дополнительных документов, таких как справка о доходах или свидетельство о рождении, не требуется, так как все сведения Социальный фонд России получает по межведомственным каналам.

Обратиться за этой мерой поддержки можно в течение полугода с момента, когда ребенку исполнится полтора года. Решение о назначении пособия принимается за 10 дней, и в этот же срок производится первая выплата.

Важно, что период ухода засчитывается в страховой стаж и влияет на будущую пенсию: в зависимости от очередности ребенка отцы могут получать от 1,8 до 5,4 пенсионных коэффициентов за каждый год отпуска. Право на пособие распространяется и на неработающих отцов, при условии что они не состоят на учете в качестве безработных. Им подать заявление можно через портал госуслуг, в отделениях Соцфонда или МФЦ.

Необходимую информацию можно получить в едином контакт-центре: 8−800−100−00−01. Режим работы региональной линии — с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 16:45. Обратиться за консультацией также можно в социальных сетях отделения СФР по Ростовской области ВКонтакте и Одноклассники.