На Дону почти 3000 отцов получают пособие по уходу за ребенком

По данным на 2025 год, размер ежемесячной выплаты варьируется от 10,1 до почти 69 тысяч рублей в зависимости от дохода родителя. Чтобы оформить отпуск, отцу достаточно подать заявление работодателю — предоставление дополнительных документов, таких как справка о доходах или свидетельство о рождении, не требуется, так как все сведения Социальный фонд России получает по межведомственным каналам.
Обратиться за этой мерой поддержки можно в течение полугода с момента, когда ребенку исполнится полтора года. Решение о назначении пособия принимается за 10 дней, и в этот же срок производится первая выплата.
Важно, что период ухода засчитывается в страховой стаж и влияет на будущую пенсию: в зависимости от очередности ребенка отцы могут получать от 1,8 до 5,4 пенсионных коэффициентов за каждый год отпуска. Право на пособие распространяется и на неработающих отцов, при условии что они не состоят на учете в качестве безработных. Им подать заявление можно через портал госуслуг, в отделениях Соцфонда или МФЦ.
Необходимую информацию можно получить в едином контакт-центре: 8−800−100−00−01. Режим работы региональной линии — с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 16:45. Обратиться за консультацией также можно в социальных сетях отделения СФР по Ростовской области ВКонтакте и Одноклассники.