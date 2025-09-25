МРОТ резко повысится с Нового года

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России увеличится более чем на 20% и составит 27 093 рубля. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, сообщает «РИА Новости».
По словам главы кабмина, повышение МРОТ отразится на доходах примерно 4,5 млн россиян, а сама мера станет одним из шагов по росту заработных плат в стране, пишет «Сiбдепо». Мишустин также подчеркнул, что индексация минимального размера оплаты труда будет продолжаться и в дальнейшем.
С 1 января минимальный размер больничного по уходу за ребенком составит не менее 27 тыс. рублей в месяц — сумма привязана к новому МРОТ. Для детей до 7 лет пособие будут оплачивать в размере 100% вне зависимости от стажа родителей. Также увеличатся максимальные размеры больничных и декретных выплат из-за изменения базы для расчета страховых взносов.