Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МРОТ резко повысится с Нового года

Минимальный размер оплаты труда вырастет сразу на 20%

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России увеличится более чем на 20% и составит 27 093 рубля. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, сообщает «РИА Новости».

По словам главы кабмина, повышение МРОТ отразится на доходах примерно 4,5 млн россиян, а сама мера станет одним из шагов по росту заработных плат в стране, пишет «Сiбдепо». Мишустин также подчеркнул, что индексация минимального размера оплаты труда будет продолжаться и в дальнейшем.

С 1 января минимальный размер больничного по уходу за ребенком составит не менее 27 тыс. рублей в месяц — сумма привязана к новому МРОТ. Для детей до 7 лет пособие будут оплачивать в размере 100% вне зависимости от стажа родителей. Также увеличатся максимальные размеры больничных и декретных выплат из-за изменения базы для расчета страховых взносов.