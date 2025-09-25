МРОТ резко повысится с Нового года

С 1 января минимальный размер больничного по уходу за ребенком составит не менее 27 тыс. рублей в месяц — сумма привязана к новому МРОТ. Для детей до 7 лет пособие будут оплачивать в размере 100% вне зависимости от стажа родителей. Также увеличатся максимальные размеры больничных и декретных выплат из-за изменения базы для расчета страховых взносов.