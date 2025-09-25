Минтруда сказало, каких вакансий в Беларуси скоро будет больше, а каких меньше. Подробности озвучила первый заместитель министра труда и социальной защиты Татьяна Астрейко в интервью порталу ibMedia.
Первый замминистра труда и соцзащиты сообщила, что рынок труда динамично меняется под влиянием технологий, а также экономической конъюнктуры.
— Мы уже видим, как дефицит кадров, например кассиров, напрямую стимулирует ритейл к автоматизации — повсеместному внедрению касс самообслуживания, — акцентировала внимание Татьяна Астрейко.
Она уточнила, что подобное является ярким примером того, как технология начинает замещать рутинный труд. Вместе с тем в качестве примера специалист напомнила, как когда-то экскаватор заменил труд десятков землекопов. Сегодня же, добавила она, алгоритмы и машины готовы взять на себя выполнение монотонных операций в делопроизводстве, учете и логистике.
Астрейко отметила, что абсолютным лидером по темпам роста спроса на кадры является сфера «Информация и связь». Она пояснила, что цифровизация экономики — это уже практическая реальность, создающая высокооплачиваемые рабочие места.
— Именно в IT-секторе мы наблюдаем самую высокую зарплату на вновь созданных местах, что, безусловно, является мощным стимулом для перетока кадров и выбора молодежью соответствующих образовательных траекторий, — заявила представитель Министерства труда и соцзащиты.
Вместе с тем Татьяна Астрейко заметила, что будущее формируются не только спросом на программистов.
— Искусственный интеллект, роботизация и цифровые технологии порождают совершенно новые профессиональные роли. Восходящий тренд — это спрос на специалистов, которые не просто используют технологии, а управляют ими: обучают AI-модели, интерпретируют данные, адаптируют устаревший софт под новые реалии, — акцентировала внимание представительница ведомства.
По словам первого заместителя Минтруда и социальной защиты, беспилотный транспорт, умные склады, кибербезопасность требуют не только инженерного мышления, но также и глубоких цифровых компетенций, которые становятся обязательным дополнением к классическим профессиям.
Астрейко обратила внимание, что каждый год появляются новые специальности, которые напрямую отвечают запросам времени: от интеллектуальной электроники и кибербезопасности транспортных систем до африканистики. Подобное отражает новые векторы международного экономического сотрудничества.
— Таким образом, в ближайшей перспективе мы будем наблюдать два параллельных процесса: устойчивый спрос на массовые профессии при одновременном быстром росте доли высокотехнологичных и цифровых вакансий, — сообщила представитель Министерства труда и социальной защиты Беларуси.
Она добавила, что ключевым фактором для соискателя становится готовность к непрерывному обучению, адаптации, а для экономики в целом — эффективный симбиоз между традиционными отраслями и новыми технологиями.
