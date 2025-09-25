Бензин в Крыму появится в ближайшие дни — Аксенов

В ряде регионов РФ, в том числе в Крыму, с августа отмечаются перебои с поставкой топлива. Как пояснял председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк, поставки сократились из-за снижения объемов производства на нефтезаводах. Еще одной причиной дефицита в крымском правительстве называли перебои в работе Керченской паромной переправы. Власти призвали автомобилистов не создавать ажиотаж и заверили, что «правительство Крыма предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива в регион».