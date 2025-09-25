Бензин в Крыму появится в ближайшие дни — Аксенов

По его словам, перебои с топливом на полуострове возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России. Он заверил, что власти региона предпринимают все необходимые меры для решения проблемы.
«В течение двух дней планируется обеспечить автозаправочные станции необходимым объемом бензина марки АИ-95. В течение двух недель будет решен вопрос по наличию бензина марки АИ-92. Нахожусь в прямом контакте с федеральными службами», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава республики попросил крымчан и гостей набраться терпения.
В ряде регионов РФ, в том числе в Крыму, с августа отмечаются перебои с поставкой топлива. Как пояснял председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк, поставки сократились из-за снижения объемов производства на нефтезаводах. Еще одной причиной дефицита в крымском правительстве называли перебои в работе Керченской паромной переправы. Власти призвали автомобилистов не создавать ажиотаж и заверили, что «правительство Крыма предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива в регион».