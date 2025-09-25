14-е очередное заседание думы Иркутска состоялось сегодня, 25 сентября, под председательством Евгения Стекачёва. В обсуждении также участвовал мэр Руслан Болотов. Всего депутаты приняли 14 решений. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу думы города.
Дума Иркутска утвердила новую учетную норму жилой площади в размере 12 кв. метров. Этот показатель определяет уровень обеспеченности граждан помещением для принятия их на учет в качестве нуждающихся. Внесенные изменения позволят обеспечить жильем по социальному найму наиболее незащищенные категории иркутян и привести муниципальный правовой акт в соответствие с законодательством Российской Федерации.
По состоянию на 21 июля 2025 года на учете в администрации города Иркутска состоит 8337 семей. При этом закон обратной силы не имеет, и те, кто уже стоит на учете для получения муниципального жилья, сохраняют свое право на его получение.
Также депутаты одобрили внесение изменений в бюджет областного центра на 2025 год и на плановый период 2026—2027 годов. Проект корректировок ранее был рассмотрен всеми постоянными комиссиями представительного органа власти.
Общий объем доходов в этом году составит 41,4 млрд рублей (из них 20,5 млрд рублей межбюджетных трансфертов), расходов — 42,4 млрд рублей. Дефицит остался на прежнем уровне — 4,7%. В изменениях учтены переносы средств по «фонду поддержки избирательных округов» и полученная экономия с торгов.
Средства направят на ремонтные работы и материально-техническое оснащение муниципальных учреждений, строительство социальных объектов, обеспечение питанием воспитанников детских садов, содержание дорог, обустройство парковок и тротуаров, организацию регулярных пассажирских перевозок, переселение иркутян из аварийного жилого фонда и не только.
Согласованы корректировки в муниципальные правовые документы в целях приведения в соответствие с областным и федеральным законодательством. Утверждены кандидаты на получение Почетной грамоты думы Иркутска. Ими стали: Ольга Аксёнова, Елена Пискунова, Наталья Фомина, Зоя Копылевич, Александр Перваков и Надежда Вавко.