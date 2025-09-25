Коснутся ли перебои с бензином общественного транспорта в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости Крым. Общественный транспорт столицы Крыма продолжает работать в штатном режиме. Перебои в поставках топлива в республику на функционировании автобусов никак не сказываются — для этой категории выделена особая квота. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.