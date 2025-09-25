Ричмонд
В Омске детей по суду переселили из коттеджа в квартиру

В четверг, 25 сентября 2025 года, в пресс-службе ГУФССПП сообщили об исполнении решения суда, обязавшего передать трех несовершеннолетних мальчиков от отца к матери.

Источник: Freepik

Сообщение стало продолжением истории от апреля 2025 года, о которой сообщал «СуперОмск». Тогда детей объявили в розыск, а уже 14 апреля приставы пришли к коттеджу отца (на фото), где он жил с детьми.

Напомним, решение о передаче детей матери принял Октябрьский районный суд Омска. однако, когда приставы пришли исполнять решение суда, двое старших детей не дали себя забрать. Передан был только младший ребенок, на тот момент 4-летний мальчик.

Теперь же в региональном ГУФССП отметили, что решение суда исполнено полностью, в связи с чем постановление об исполнительном розыске мальчиков и их отца отменено.